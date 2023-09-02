Elazığ polisi sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon geçekleştirildi. Operasyonda yakalanan M.E.’nin üst aramasında 49,31 gram esrar, evinde yapılan aramada ise 73 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.