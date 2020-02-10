10 ŞUBAT 2020 Pazartesi 22:07
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 10-02-2020 21:47

Elazığ polisi depremzede çocukları emniyette ağırladı

Elazığ polisi, düzenlendiği etkinlikte depremzede çocukları ağırladı.  

Elazığ polisi depremzede çocukları emniyette ağırladı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tüm kurumların yaptığı gibi Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye tarafından da çocuklar için farklı farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Son olarak, çadırkentte kalan çocuklar  için İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Serhat Öztürk salonunda Hacivat Karagöz gösterisi düzenlendi. Oyun ile birlikte çocukların şarkılar söyleyip, neşeli anlar geçirdiği etkinlik sonunda ise onlara polisler ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi 3. sınıf Emniyet Müdürü Neşe Sel tarafından çeşitli hediyeler verildi. Deprem korkularının her geçen gün azaldığını belirten çocuklar, yapılan etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

ETİKETLER: elazığ deprem elazığ depremleri haber elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA