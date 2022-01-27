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Giriş Tarihi : 27-01-2022 23:53   Güncelleme : 27-01-2022 23:53

Elazığ plakalı araç kazaya yaptı:9 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışı.

Elazığ plakalı araç kazaya yaptı:9 yaralı

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.  

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Adıyaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’da görevli polis memuru M.Ö. idaresindeki 44 EJ 033  plakalı araç  ile karşı yönden gelen N.Ç. yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil Eskiköy yol ayrımı mevki'inde kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada sürücülerle birlikte, S.Ö. (33), A.E.Ö. (12 ), E.Ö.(8), M.E.Ö. (10),  E. Ö. ( 5), C.Ç. (31 ),M.Ç. ( 23) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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