Elazığ plakalı araç Gölbaşı’nda kaza yaptı

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden F. A. idaresindeki 23 AAU 406 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M. G. idaresindeki 31 DM 455 plakalı Ford marka kamyonet Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler F.A., M. G. ile otomobilde bulunan C. D. yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü F. A. için itfaiye ekipleri seferber oldu. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.