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Giriş Tarihi : 14-12-2021 08:16   Güncelleme : 14-12-2021 08:16

Elazığ peş peşe sallandı

Elazığ’ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.  

Elazığ peş peşe sallandı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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