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Giriş Tarihi : 28-08-2020 09:06   Güncelleme : 28-08-2020 09:06

Elazığ-Pertek yolunda kaza!

Direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi.

Elazığ-Pertek yolunda kaza!

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi,2 kişi yaralandı.  Kaza, Elazığ-Pertek Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AT 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.  Olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar,  olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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