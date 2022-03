‘Elazığ, oy kullanırken dikkat etmeli’

Kuzey İnşaat Ren A Car & Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, Elazığ, oy kullanırken dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek hizmette eksiklik görürlerse tekrar aday olacaklarını söyledi.

ELAZIĞ, OY KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİ

“HER KOŞULDA HİZMET ETMEYE HAZIRIZ”

Salih Satıcı; “Karma Esnaf Odası Başkanlığı seçimi kaybetmemizin sebebi esnaflarımızın takdiridir. Kazanan arkadaşımız Hakan Albayrak’a başarılar diliyorum. Eksik çalışmışız ki, esnafımıza tam anlamıyla dokunamamışız ki kaybettik. Ama demek değil ki başladığımız mücadele burada bitecek nokta koyulacak. Biz, şehre hizmet noktasında gerek sivil toplum kuruluşlarında gerek siyasi platformlarda eğer ihtiyaç hasıl olursa her koşulda hizmet etmeye hazırız. Ben, bunu vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum. Şayet önümüzdeki süreçlerde, mevcut başkanımızın hizmetini layığıyla yapamadığını kanaatine varırsak biz tekrar bir adaylık sürecini başlatır tekrar şehrimizin esnafını gezeriz kaybedeceğimizi bilsek bile. Şehrimizin esnafı bizi tanıdı, biz şehrimizi tanıdık, esnafımız bizi tanıdı. Seçim sürecinde çok değerli dostlar tanıdık bizim için en büyük kazancımız o oldu. Salih Satıcı, ismi belli bir kesim tarafında bilinirken şimdi esnaflarımız çoğu bizi tanıdı. Seçimi kaybetmiş olsak da, iyi bir oy aldık. Rakibimizle afaki fark olmadı. Bakacağız hizmette eksik kalırlarsa, hizmette mücadele vermezlerse, esnafımızın sorunları çözümünde yetersiz kalırlarsa biz tekrardan aday olur bu yolda yürürüz”

“BU KADAR SÜREDE YAPILMAYAN BUNDAN SONRA MI YAPILACAK”

Kuzey İnşaat Ren A Car & Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Elazığ’da 2022 yılında yapılan Esnaf Sanatkarlar seçimi farklı bir boyut kazandı. Biz seçimde sosyal medyayı da iyi kullandık. Bizden haberi olmayanların hepsi bizden haberi oldu. Esnafımızda şu problem var; esnafımız odanın ne işe yaradığını, esnafa odanın neler vereceğini, kendisinin odaya niye kayıtlı olduğunu bilmiyor. Tüm esnaflarımızı kastetmiyorum tabi ki de… Bakmakla görmek, duymakla anlamak arasında farklar vardır. Bence, Elazığ oy kullanırken tercihini yapamıyor. Niye yapamıyor, siyasetten konuşayım. Temayülde seçtiği kişilerin hiç biri seçmenin önüne gelmiyor. Elazığ’da bu bir tepki gösteremiyor. Bu siyasi süreçte de böyle oda seçimlerinde de böyle. Esnafımız mantıklı olarak düşünecek olsa bu kadar sürede yapılmayan bundan sonra mı yapılacak ben bunu çok merak ediyorum. İnşallah her şey ilimiz için çok iyi olur.2022 yılında yapılan oda seçimlerinde 2 oda başkanı değişti. Mevcut başkanlardan Elektronikçiler ve Elektrikçiler odası değişti. Kahveciler Odası Başkanı vefat ettiği için değişti ve Karma Esnaf Odası Başkanı Cemil Erdem girmediği için değişti. Cemil Erdem ve uzantıları seçime girmedi ama taraf oldular. Biz, 6 oda başkanı ile mücadele ettik. Seçimde farklı oda başkanları da bizlere cephe aldılar. Bununda nedeni çıktığımız her platformda Cemil Erdem’in hizmet etmediğini söyledik. Odamızda kayıp paranın olduğunu söyledik. Biz, başkan olursak biz şikâyetçi olacağımızı söyledik. Esnafımızın parasının hesabını soracağımızı bildikleri için Cemil Erdem ve uzantıları bizim rakibimize çalıştılar. Önemli değil biz her zaman doğru bildiklerimizi söylemekten korkmayacağız”

“ELAZIĞ KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK”

Elazığ hak etmeği muamelelerle karşılaştığını ifade eden Salih Satıcı; “ Deprem ve pandemi süreci geçirdik. Başka illere krediler hibe verilirken ilimize geri ödemeli verildi. TOKİ konutlarının ödeme şekilleri hala belli değil. TOKİ konutları vatandaşlarımızın isteği şekilde yapılmadı. Elazığ sanki Devletimiz tarafından yetim bırakılmış sivil toplum kuruluşları öksüz bırakılmıştır. Elazığ kendi göbeğini kendi kesecek. Vatandaşlarımız, baktığı şeyi görmesi gerekiyor artık. Ben mevcut oda başkanlarının yüzde 30 muaf tutuyorum. Yeni tanıştığımız Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı çok değerli bir insan, Fırıncılar Oda Başkanımız çok değerlidir ve yeni seçilen elektrikçiler oda başkanımızda aynı şekilde. Sayacağımız birkaç oda başkanı dışında esnafa faydalı olacak oda başkanımız yok” dedi.