Elazığ OSB’den gururlandıran başarı

Elazığ OSB İnovasyon Merkezi Teknofest 2022 Model Uydu Yarışma Takımı GMKAM EOSB İnovasyon Merkezi ARGE birimindeki son hazırlıklarını tamamlayarak 22 Ağustos Pazartesi günü Aksaray ROKETSAN Hisar Atış Alanı’nda gerçekleşecek olan atış için Elazığ’dan ayrıldı.

Çalışmalarını EOSB İnovasyon Merkezi ARGE biriminde 7/24 yürütmüştür. Burada İnovasyon merkezi altyapısının tüm imkanlarından faydalanan ekip, Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının maddi desteği ile her türlü malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

GMKAM Takımı Takım Lideri Hamza DAĞ, Takım üyeleri Mustafa Demir, Kasım Taha Kaya, Osman DAĞ ve Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Danışman Doç.Dr.Turgay Kaya tarafından temsil edilmektedir. Tasarladıkları model uydudan tüm haberleşme parametrelerini ve uydu canlı kamerasından anlık görüntüyü yer istasyonundan takip edebilecektir. Havacılık ve Savunma Sanayinde çok hassas makine parçaları CNC imalat ve kalite kontrollerinin gerçekleştirebilecek makine ekipmanlara sahip Elazığ OSB İnovasyon Merkezimiz genç mühendislerimizin prototip geliştirebilecekleri özgün projelere her türlü desteği vermeye devam edecektir.