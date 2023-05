‘Elazığ OSB’de 250 üretici firma, 25 bin çalışan hedefimiz hızlı bir şekilde ilerliyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni dönemde sadece önemli firmalara tedarik sağlayan bir merkez olmasını değil kendi markalarını üreten bir üretim üssü olması için canla başla çalışacaklarını belirterek Elazığ OSB’de 250 üretici firma ve 25 bin çalışan hedefine hızlı bir şekilde ilerlendiğini söyledi.

Özellikle gençler ve kadınlarla ilgili olan söylemleri bu kesimler tarafından beğenilen ve takdir gören AK Parti Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

AK Gençlikle birlikte Pazartesi Pazarı’nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Nazırlı, Çayda Çıra Mahallesi’nde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen TOGG Elazığ’da Lansman programına da katılan Nazırlı, Karşıyaka Mahallesi’nde düzenlenen Mahalle Toplantısında, Elazığlı kadınlarla bir araya geldi. Nazırlı, Türkiye Yüzyılı’nın baş mimarlarından olan kadınların emeği ve özverisi ile 14 Mayıs gecesinin zaferle taçlanacağın söyledi.

Milletvekili Adayı Nazırlı, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ OSB’yi de ziyaret etti. Elazığ’ın her alanda olduğunu gibi sanayide de bir kalkınma hamlesinin merkezinde olduğunu belirten Nazırlı, yeni dönemde Elazığ’ın kendi markalarını üreten bir şehir olması için canla başla çalışacaklarını vurguladı. Sanayici ve üreticilerin her zaman yanında olacaklarını kaydeden Nazırlı: “Elazığ’ımız her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sürdürülebilir bir kalkınma hamlesinin merkezi durumundadır. Allah’a hamdolsun ki sanayimiz Elazığ’ın dünyaya açılan penceresi olmayı başarmıştır. Elazığ bağlamında 2023 hedeflerimiz projelendirildiğinde 150 üretici firma 6 bin çalışanı olan organize sanayi bölgemiz, 250 üretici firma ve 25 bin çalışana ulaşma hedefine hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Sanayi, bilim ve eğitimle eşgüdümlü bir şekilde ilerlemek zorundadır. Bu yüzden bizler yeni dönemde üniversite-sanayi işbirliğine daha çok önem verme gayreti içerisinde olacağız. Yeni dönemde organize sanayimiz sadece önemli firmalara tedarik sağlayan bir merkez olarak kalmayacak, yeni markalar ve yeni başarılar ortaya koyacak ve kendi hikayesini yazacaktır. Bizlere düşen görev Türkiye Yüzyılı’nda Elazığ’ımızın sanayi alanında da en büyük yatırımları ve teşvikleri alması için canla başla çalışmaktır. Bizler Ankara’da bunun mücadelesini verecek ve Organize Sanayimizi Bölgemizi ülkenin üretim merkezine dönüştüreceğiz. Sanayici kardeşlerimiz şundan emin olsunlar ki onlar üretip ülke ekonomisine hayat verirken bizler her durumda sanayicimizin yanında olacak ve her türlü desteği sağlayacağız.” şeklinde konuştu.