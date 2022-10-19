Elazığ orciği Almanya, Hollanda ve Amerika sofralarında 

Elazığ'ın tescilli lezzeti 'orcik' için mesai başladı.

Elazığ’da üzüm ve cevizle hazırlanan coğrafi işaret tescilli orcik yapımına başlandı. Yöreye özgü lezzeti ile yurt içinde 81 ile gönderilen orcik, Almanya, Hollanda ve Amerika’dan da alıcı buluyor.

Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde coğrafi işaret tescili orcik yapımına başlandı. Köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra Harput bölgesinde bulunan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Değirmenönü köyünde yaşayan Servet ve Gönül Çakmak çifti de yaklaşık 10 yıldır orcik üreterek satıyor. Bir ay sürecek olan sezonda 3 ton ürün elde etmeyi planladıklarını ifade eden Çakmak çiftçi, ürünlerinin Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışından Almanya, Hollanda ve Amerika’ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.

''BİZ BİR SEZONDA YAKLAŞIK 3 TON ORCİK YAPIYORUZ''

Orcik yapımını aşama aşama anlatan Servet Çakmak, ''Orcik, eylül ayının sonunda başlar, kasımın sonuna kadar devam eder. Bu birkaç ay içerisinde çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bir gün orcik yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Biz bir sezonda yaklaşık 3 ton orcik yapıyoruz. İlk önce üzümü toplarız ve sonrasında üzümleri sıkıyoruz. Oluşan şıranın içerisine özel bir toprak koyuyoruz, ondan şırayı sıktıktan sonra kaynatıyoruz. Toprağı dipte kalır, şırası ise üste çıkar. Yaklaşık 6 saat böyle kalır. İyice dinlendikten sonra bu sefer tekrar kazana doldururuz ve şırayı iyice kaynatırız. Kaynadıktan sonra bir kısım şırayı soğumaya alırız ve daha sonra unla şırayı iyice karıştırırız. Tekrar diğer şıranın içerisine katıp iyice karıştırdıktan sonra iyice pişirip bulamaç haline getiriyoruz. Orcik batırmaya hazır hale gelir” dedi.

''ALMANYA, HOLLANDA VE AMERİKA’YA GÖNDERDİM''

Yurt içi ve yurt dışına orcik gönderdiklerini belirten Çakmak, ''Orcik, Elazığ’ın tescilli lezzetlerindendir. Gümüşhane’de ‘köme’ derler fakat özellikle Değirmenönü köyünün orciği tescillidir ve tadı güzeldir. Orciklerimiz, Ankara, İstanbul, Kayseri, Adana ve Diyarbakır’a gidiyor. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerine kargo da yapıyoruz. Yurt dışına da orcik gönderiyoruz. Almanya, Hollanda ve Amerika’ya gönderdim'' diye konuştu.

Orcik yapımında eşine yardım eden Gönül Çakmak ise, ''Orcik yapımını 10 yıldır yapıyoruz. Bizim köyün meşhur orciğini üretiyoruz. Orcik yapımının her aşamasını eşimle beraber yapıyoruz. Bu bizim geçim kaynağımız. Eşimle beraber yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız da bize yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.