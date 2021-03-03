‘Elazığ nakliye firmalarını tercih edin’

Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanı Harun Gençtoy açıklamalarda bulundu.

Taşımacılıkta öncelikle Elazığ nakliye firmalarını tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Gençtoy; “Bizler zaten çok uygun fiyatlara taşımacılık yapıyoruz. Ama dışarıdan gelen nakliyeci kamyon ve tır şoförleri firmalara telefonlarını vererek çok ucuz fiyatla yük taşıyorlar. İl dışında yani Ülkemiz genelinde firmalar nakliye ve taşımacılıkta öncelikle kendi esnafını tercih ediyorlar. Bizler kurduğumuz derneğimizle bu duruma çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Dernek olarak Elazığ firmalarımızla görüşmelere başladık. Firmalarımızdan ricamız ürettiği malzemeyi, yükünü, eşyasını öncelikle Elazığlı nakliyeci firmalarına iş bildirimi yapmalarıdır. Nakliyeci esnafı da, kamyon ve tır şoförü esnafına iş yönlendirmeleri yaparak sevkiyatların birlik beraberlik içerisinde yürütülmesidir”.

“NAKLİYECİLERİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLADIK”

ELNAKDER Başkanı Gençtoy; Elazığ Park Nakliyeciler Sitesi Kamyon ve Tır Garajı, ilimizde dağınık olan nakliyecileri bir araya getirerek birlik ve beraberlik oluşmasını sağladı. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bu işletme il dışından Elazığ a yapılan bir yatırımdır. Bu işletmenin atıl durumda kalmaması ve Elazığ a fayda sağlaması için (bu yatırımın artık var olduğunun Elazığ’a yük olmak için değil Elazığ’dan yük almak için yapıldığını ) özellikle yerel yönetimlerin desteklerinin devamını bekleriz” dedi.