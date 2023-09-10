Elazığ Milli Eğitim Müdürü Yiğit: "Yaz döneminde okullarımızda 40 milyon liralık maliyetle onarımlarımızı gerçekleştirdik"

Elazığ’da 549 okulda 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirten Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Özellikle yaz döneminde okullarımızda 40 milyon TL maliyetli onarımlarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, okullarına geldikleri zaman ders kitaplarında sıralarında hazır bir şekilde görecekler” dedi.

Elazığ’da 549 okulda 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirten Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Özellikle yaz döneminde okullarımızda 40 milyon TL maliyetli onarımlarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, okullarına geldikleri zaman ders kitaplarında sıralarında hazır bir şekilde görecekler” dedi.Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da pazartesi sabah ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılına start verilecek. Kent genelinde 549 okulda 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen ilk zille birlikte ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılına hazır olduklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “11 Eylül 2023 yılı itibarı ile 419 okulumuzda ve 130 resmi özel okulumuzda da eğitim öğretimimiz 137 bin öğrencimiz üzerinden başlayacak. 10 bin öğretmenimiz bu eğitim öğretim sürecinde ilimizde görev alıyor. Elazığ ilimizde şu anda öğretmen olarak bir sorunumuz yok, derslerimiz 11 Eylül itibariyle öğretmen öğrencilerimiz hazır olarak şekilde dersliklerimiz de hazırlanıyor. Özellikle yaz döneminde okullarımızda 40 milyon TL maliyetli onarımlarımızı gerçekleştirdik. Ayrıca ders kitaplarımızın dağıtımı hızlı bir şekilde de devam ediyor. Öğrencilerimiz, okullarına geldikleri zaman ders kitaplarında sıralarında hazır bir şekilde görecekler” dedi.Verimli projelerle dolu dolu bir yıl geçireceklerini ifade eden Yiğit, “Eğitimin sadece ortam yönü yok. Eğitim ortamının güçlendirilmesinin yanında içerik olarak ciddi bir takip içerisindeyiz. Özellikle ortaokul ve liselerde güzel bir çalışmayı başlatmıştık. Deprem biraz akamete uğrattı ama bu yıl bu çalışmalarımıza, okul tabanlı bir çalışmamız olacak. Öğrencilerimiz hem okul hem de sınıf tabanlı bireysel olarak izleyip, onları okul müdürleri, rehberlik servileri ve öğretmenlerimizle takip edeceğiz. Planlamalarımız yaptık, somut veriler üzerinden hem LSG ve üniversite sınavlarının değerlendirilmesi hem de bizim yapmış olduğumuz kazanım değerlendirmeleri konusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.