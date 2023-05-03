‘Elazığ, Millet İttifakı’nın hevesini kursağında bırakacak’

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim gezileri kapsamında Elazığ Belediyesi merkez binayı ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, Mustafapaşa Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta coşkulu kalabalığa hitap eden Yanılmaz; “Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta bir hedefi var. İnşallah Elazığ onların bu hevesini kursaklarında bırakacak.” dedi.

Daha sonra PTT Başmüdürlüğü’nü ziyaret eden Yanılmaz, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları da gezerek, işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti.

Programı kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan esnafları da gezen Yanılmaz, sorun ve talepleri dinledi, destek istedi.

Mustafapaşa Mahallesi’nde açtığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yoğun ilgiyle karşılanan Yanılmaz burada bir konuşma yaparak 14 Mayıs seçiminin önemine dikkat çekti, tarihi bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan vatandaşlara da teşekkür eden Yanılmaz; “Biz bir irtibat bürosu açmak istedik ama siz bu açılışı mitinge dönüştürdünüz. Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Gittikleri her yerde müthiş bir coşku ve heyecan olduğunun altını çizen Yanılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Allah’ın izniyle hangi mahallemize gittiysek, hangi mahallemizde toplantı yaptıysak, hangi ilçemize gittiysek, hangi beldemize gittiysek, hangi köyümüze gittiysek, oradaki coşkuyu, oradaki azmi, oradaki dinamizmi, oradaki hareketliliği görmemek mümkün değil. Elazığ ayakta. Elazığ ben AK Parti’deyim, ben AK Parti ile birlikteyim, ben Cumhurbaşkanımızın yanındayım ve ben Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği milletvekili adaylarımızın yanındayım diyor. Kıymetli kardeşlerim; Bugün Cumhuriyet Halk Partisi mantığı, fikri, görüşü ve onun etrafında birleşmiş olanlar 14 Mayıs’ta kendilerine bir tek hedef belirlemişler. Recep Tayyip Erdoğan gitsin yerine kim gelirse gelsin. Biz Elazığ’dan Mustafapaşa Mahallemizden onlara sesleniyoruz. Sizin bu hevesiniz kursağınızda kalacak ve 14 Mayıs akşamı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeniden cumhurbaşkanı olacak inşallah.”

Palu Belediye binasıyla ilgili muhalefetin söylemlerine de tepki gösteren Yanılmaz şöyle konuştu; “Dün Palu’nun adını ağızlarına alarak bir şeyler söylediler. Palu’da belediyenin binası yokmuş, o binayı yapacakmış. Değerli kardeşlerim. Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız belediye binasıyla ilgili açıklama yaptılar daha önce. İhalesi, yapıldı, sözleşmesi yapıldı ve yakında temeli atılacak. Bu gelişmeleri bile bile televizyona çıkıp algı yapmaya çalışanların hesaplarını elbette bu halk sandıkta görecek. Elazığ, milli ve manevi değerleri olan bir şehir. Elazığ CHP’ye oy vermez, onun ambleminin altına mühür basmaz. 2018 yılında ittifak oylarıyla bir milletvekili çıktı bu şehirden. Bu farklı bir olaydı ve bu iş inşallah 2023’te temizlenecek. Cumhur İttifakı feraset sahibi insanlarımızın oylarıyla Elazığ’dan 5-0 yaparak tulum çıkaracak ve Elazığ birinci il olacak inşallah.”