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Giriş Tarihi : 24-01-2020 11:26

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kentte aktif olarak kullanılan örgüt evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yapan, işlem görmüş şahıslara yardım yapan  şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ile bir miktar para ele geçirildiği bildirildi.

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