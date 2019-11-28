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Giriş Tarihi : 28-11-2019 14:42

Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu

Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ'a ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER: elazığ silah ticareti silah ticareti operasyon
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