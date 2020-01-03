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Giriş Tarihi : 03-01-2020 08:58   Güncelleme : 03-01-2020 11:15

Elazığ Merkeze kar düştü!

Elazığlıların beklediği kar yağmaya başladı.

Elazığ Merkeze kar düştü!

Elazığ’ın kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışı, bugün sabah saatlerinde kısa süre etkili oldu. Meteoroloji ise 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Elazığ’ın merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar yağışı  sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat etkili oldu. Kar nedeniyle bazı yerler kısa sürede beyaza büründü.

Kent merkezinde bu kış ilk defa kar yağdığını belirten vatandaşlar, yağışların devam etmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli’de karla karışık yağmur ve kar beklendiğini, Bingöl’de ise kar beklendiğini bildirdi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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