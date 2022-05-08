Elazığ merkezde yine silahlar konuştu

İki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüten tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İ.Y. ve E.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli olan M.A. ve A.T. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.