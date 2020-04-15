Elazığ merkezde bir apartman daha karantinaya alındı

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor.

Elazığ’da korona virüs sebebi ile 1 apartman daha karantinaya alındı. Kent merkezinde karantinaya alınan apartman sayısı 15'e yükseldi.

Daha önce kent merkezinde 12 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Ardından merkeze bağlı Rüstempaşa ve Çaydaçıra Mahallelerinde bulunan 2 apartmana yönelik birer kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı.

Son olarak, Olgunlar Mahallesi İhvan Sokak’ta bulunan bir apartman daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan apartmanda yaşlı bir çiftin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.