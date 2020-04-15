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Giriş Tarihi : 15-04-2020 08:02

Elazığ merkezde bir apartman daha karantinaya alındı

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor.

Elazığ merkezde bir apartman daha karantinaya alındı

Elazığ’da korona virüs sebebi ile 1 apartman daha karantinaya alındı. Kent merkezinde karantinaya alınan apartman sayısı 15'e yükseldi.

Daha önce kent merkezinde 12 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Ardından  merkeze bağlı Rüstempaşa ve Çaydaçıra Mahallelerinde bulunan 2 apartmana yönelik birer kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı.

Son olarak, Olgunlar Mahallesi İhvan Sokak’ta bulunan bir apartman daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan apartmanda yaşlı bir çiftin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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