Elazığ merkezde bir apartman daha karantinaya alındı

Elazığ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman daha karantinaya alındı.

Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki bulunan bir apartmanda pozitif vaka görülünce ekipler apartmanı karantinaya aldı.

Abdullahpaşa Mahallesi 305. Sokakta yer alan bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Apartmanda yaşayan bir vatandaş yüksek ateşten dolayı hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine ekipler vatandaşın yaşadığı apartmanı karantinaya aldı. Apartmana giden ekipler, binanın girişini demir bariyerlerle kapattı. Çevredeki önlemler de artırıldı.