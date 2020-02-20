24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi açıklamalarda bulundu.

Devletin depremin yaralarını sarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi,kamu çalışanlarına Elazığ merkezinin de zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alınmasını istedi.

Deprem anında itibaren kedi sıkıntılarını bir tarafa bırakıp depremzedelere yardım ettiklerini ifade eden Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Elazığ bir memur şehridir. İlimiz ekonomisinin en büyük paydaşlarından biride kamu çalışanları ve emeklilerdir. Dolayısıyla bunlar hakkında yapılacak iyileştirmeler ekonomimizi de olumlu yönden etkileyecektir. Devletimiz ve hükümetimiz deprem yaralarını sarmak için büyük bir mücadele vermektedir. Yapılan tüm olumlu çalışmaları takdir ile karşılıyoruz. Ancak şuana kadar kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiren hiçbir konunun gündeme gelememiş olması da kaygı ile izlemekteyiz. Tespitlerimize göre ilimizde çalışan kamu çalışanının yüzde 10'u tayin talebinde bulundu. Okulların yaz tatiline girmesi ile ilgili bu oran artarak devam edeceğini üzülerek tahmin etmekteyiz. Memur Sen olarak ilimizin nitelikli göç vermesinden büyük bir endişe duymaktayız. Bunun önlemini hiç vakit kayıp etmeden almalıyız. Deprem bölgesinde ikamet eden memur ve emeklilere Elazığ’da ikametlerini devam ettirmek şartıyla 2020-2021 yılları için yılda bir defa bir maaş ikramiye verilmelidir. 2 yıl boyunca maaşlarında vergi kesintisi yapılmamalıdır. Doğal gaz ve elektrik gibi faturalarını erteleme değil. Yüzde 50 indirim veya 2 aylığına muafiyet talep ediyoruz. il dışında olup Elazığ’a tayin ile gelmek isteyen memurlara pozitif ayrımcılık yapılarak Elazığ’a tayinlerinin yapılmanın önü açılmalıdır. Kamu çalışanları için Elazığ merkez zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alınmalıdır” dedi.