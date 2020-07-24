‘Elazığ medyası birçok şehire örnektir’

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık mesajında, medya çalışanlarının, toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamanın yanı sıra, şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında da çok önemli yeri olduğuna ve lokomotif görevi üstlendiklerine dikkat çekerek, “Medya mensupları, zor koşullarda, gece gündüz demeden özveri ile emek vererek, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak, çok önemli bir kamusal görevi de yerine getirmektedirler. Böylesine önemli bir görevi mesleki ilkeler ve etik değeler doğrultusunda yerine getiren basın mensuplarının gayretleri ve öz verili çalışmaları takdire şayandır. Medya mensupları, yayınlarıyla demokratik toplum düzeninin korunması ve demokrasi bilincinin geliştirilmesinde de çok değerli katkılar sağlamaktadırlar. Yönetenler ile halk arasında adeta bir köprü işlevi gören medya, toplumsal sorunların dile getirilmesi, çözümü ve toplumun beklentilerinin karşılanmasında da kilit role sahiptirler. Hiç şüphesiz medyanın en önemli katkı sağladığı alanlardan biri de ülkelerin ve kentlerin kalkınmasıdır. Özellikle yerel medya, sürdürülebilir bir yerel kalkınmanın sağlanmasında lokomotif işlevi görmektedir. Bu anlamda, Elazığ yerel medyası yayıncılık çizgisiyle, yerel basın çalışanları ise yayıncılık anlayışı ve özverileriyle şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasında çok önemli katkılar sunmaktadırlar. Anadolu basını içerisinde köklü bir geçmişe sahip olan Elazığ yerel medyası, hem güçlü alt yapısı hem de yayıncılık politikasıyla birçok şehre örnek olmaktadır. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.