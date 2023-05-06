‘Elazığ-Malatya arası hızlı tren projesi hayata geçiyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, Elazığ-Malatya arasına hızlı tren seferlerinin başlayacağını belirterek; “Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ arası fizibilite çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ön hazırlıklar bittikten sonra yapım projeleri de bitecek, ihale aşamasına gelinecek ve Elazığ inşallah hızlı trenle buluşacak.” dedi.

Seçim gezileri kapsamında Hilalkent Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Yanılmaz, sorun ve talepleri dinledikten sonra Malatya Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret etti.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın Elazığ programına da eşlik eden Yanılmaz, Bingöllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle de bir araya gelen Yanılmaz, gençlere, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Ataşehir Mahallesi’nde düzenlenen ev toplantısına da katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Yanılmaz, katıldığı bir televizyon programında seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“ELAZIĞ’A HIZLI TREN GELİYOR”

AK Parti hükümetleri döneminde Elazığ’ın birçok hizmete kavuştuğunun altını çizen Yanılmaz, yeni dönemde yepyeni bir projeyi daha hayata geçirecekleri müjdesini verdi.



Elazığ-Malatya arasına hızlı tren seferleri yapılabilmesi için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Yanılmaz, şu ifadeleri kullandı; “Bilindiği gibi hızlı tren Sivas’a kadar geldi. Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ arası fizibilite çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapım projeleri de bitecek, ihale aşamasına gelecek ve Elazığ inşallah hızlı trenle buluşacak. Bu bir süreç ve biz bu sürecin takipçisi olacağız ve inşallah sonuçlandıracağız. Daha bismillah derken, yeni başlamışken Elazığ-Malatya arasındaki demiryolu hattının elektrikli hale gelmesi konusunda da çalışmalarımız olacağını buradan ilan etmek istiyorum. Bilindiği üzere söz konusu hattın elektrikli hale gelmesi için ihale yapıldı. Bu işin yaklaşık 600 Milyon TL’lik bir ihale bedeli var ve bu projenin yapımına da seçimlerden hemen sonra başlanacak. Proje tamamlandığında Elazığ-Malatya arasındaki demiryolu şu andaki şekliyle elektrikli hale geçecek ve dolayısıyla Elazığ-Malatya arasındaki ulaşım, taşıma, lojistik ve benzeri çalışmalar çok daha ucuza maliyeti düşük bir halde elektrikli olması hasebiyle çok daha sessiz ve daha hızlı şekilde yapılma imkanı elde edilmiş olacak. Elazığ-Malatya hızlı tren güzergahının toplamda 126 kilometre olduğunu belirten Yanılmaz, projede 3 köprü, 14 viyadük, 8 tünel, 37 alt geçit ve 20 üst geçit bulunduğunu kaydetti. Hızlı trenle ilgili iki maddeyi kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ben bu projelerimizin her iki şehrimize de şimdiden hayırlı olmasını diliyor, projelerde emeği geçenlere ve ileriki süreçte emeği geçecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.”

