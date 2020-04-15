Elazığ koranaya karşı yeni önlemler açıklandı

İl Hıfzıssıhha Meclisi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında üyelerin katılımıyla.

İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı oluşan hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanması nedeniyle alınacak tedbirleri görüştü. İşte İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Elazığ’da aldığı yeni tedbirler… İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereği,

ALINAN YENİ KARARLAR ŞÖYLE;

1) İlimiz İzzetpaşa camisinin, ilimizde yaşanan depremden dolayı orta hasarlı olması nedeniyle kapalı tutulması ve ilimizde aldığımız koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzetpşa camii, cami avlusu, müştemilatı ve ticari alanlar dahil bütün eklentilerinin kapatılmasına karar verilmiştir.

2 ) İlimizde merkez ve tüm ilçelerinde; akaryakıt istasyonları, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin(maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, (nöbetçi Eczaneler istisna olmak üzere) bakkal ünvanlı İşletmelerin saat 21.30 da diğer işletmelerin ünvanına ve faaliyet konusuna bakılmaksızın saat 21.00 itibariyle kapatılmasına, yukarda sayılan bütün işletmelerin girişlerinde alkol bazlı dezenfektan bulundurulmasına karar verilmiştir.

3) İlimiz Harput Mahallesine trafik yoğunluğunu azaltmak için kamusal bütün alanlarda araç park edilmesinin ücretli hale getirilmesine uygulamanın Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi marifetiyle yapılmasına, kolluk marifetiyle denetlenmesine karar verilmiştir.

4) İlimizde ikamet etmeyip diğer illerde ikamet eden fakat Elazığ’da görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının ilimize giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, ancak çok zorunlu hallerde, ilimiz Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi DÖNMEZ’in onayı ile alınan karardan istisna tutulmasına veya idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

5) Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.