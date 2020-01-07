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Giriş Tarihi : 07-01-2020 21:57

Elazığ kış aylarında bir başka güzel

Elazığ Belediyesi tarafından kış aylarında da şehrin görsel zenginliğine değer katan çalışmalar sürdürülüyor.

Elazığ kış aylarında bir başka güzel

Elazığ Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte park, bahçe, kavşak ve orta refüjlerde kışlık bitki dikimi ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dikey bahçe uygulamaları ve çiçek şelaleleri ile şehre yepyeni bir estetik kimlik kazandıran ekipler tarafından Kültür Park ve Öğretmenevi önündeki alanlara yerleştirilen çeşitli şekillerdeki taglar da, mevsim koşullarıyla uyumlu yüzlerce çiçekle bezendi.

Öte yandan Kültür Park yerleşkesinde yer alan süs havuzları da ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Özellikle kış mevsiminde kartpostallık görünüme kavuşan Kültür Park’ta yer alan süs havuzlarında periyodik olarak gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışması ile görsel kirliliğin oluşumu engelleniyor.

ETİKETLER: elazığ belediyesi şahin şerifoğulları
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