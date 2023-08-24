Elazığ, Kent Müzesi’ne kavuşuyor

Elazığ’da 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren tarihi bina, Kent Müzesi olarak düzenlenecek.

Elazığ’da 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren tarihi bina, Kent Müzesi olarak düzenlenecek.Çarşı Mahallesi’nde 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren tarihi bina, kent belleğinin kayıt altına alınacağı, toplumsal hafızayı canlı tutacak kent müzesi olarak düzenlenecek. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan ve Kent Müzesi olarak düzenlenecek tarihi yapı bünyesinde, şehrin tarihi dönemleri, coğrafi ve sosyal ve ekonomik yapısı, anılarda Elazığ(Harput), unutulmaya yüz tutmuş meslekler bölümü ile geleneksel yaşam kültürü bölümleri yer alacak. Elazığ Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleri ve canlandırma heykellerle desteklenecek Kent Müzesinin tasarımı için ihale çalışmaları başlatıldı.Tarihi Hükümet Konağında yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Müzeler Şehri Elazığ Projesi çerçevesinde, şehrin tarihini, kültürünü, sosyal yapısı ve hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Kadim medeniyetler merkezimiz Harput’umuza Harput Musiki Müzesi ve Basın Müzesini kazandırdık. Hamam Müzesi ise açılışa hazırlanıyor. Her bir müzemiz gelecek adına ayrı ayrı çok önemli değerlerdir. Şehrimizin kadim kültür ve medeniyetiyle övünürken elbette bu değerleri geleceğe taşımanın da birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Medeniyetimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu zemin üzerinden yürütüyoruz. Mazimizden aldığımız feyz ışığında şehrimize yepyeni değerler kazandırarak daha güçlü yarınlar inşa ediyoruz. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması hedefiyle, kent belleğinin aktarabileceği ve toplumsal hafızayı canlı tutacak Kent Müzemize ilişkin çalışmalarımızı da başlattık. Şehrimize çok yakışacak Kent Müzemizi de geleceğimize kazandırmış olmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız" diye konuştu.