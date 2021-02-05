Elazığ Karakoçan FK'de takımın başına Ender Çınar getirildi 

Elazığ Karakoçan FK'de teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Ender Çınar getirildi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK’da Teknik Sorumlu Önder Çınar’ın görevi bırakma kararı sonrası, takımın başına yardımcı antrenör Ender Çınar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yeni teknik direktör ile ilgili bir istişare toplantısı yapmıştır. Yeni teknik direktörümüz ile ilgili olarak yapılan istişareler sonucu yeni gelecek teknik direktörün takıma adaptasyonu ve tanıma süreci göz önünde bulundurularak kulübümüz, yeni bir teknik adam getirmeme kararı almıştır. Kulübümüzün yönetim kurulu bu konu ile ilgili ikinci bir toplantı yaparak yeni bir karar almıştır. Alınan karar gereği yönetim kurulumuz teknik direktörlük görevine yardımcı antrenörümüz Ender Çınar’ı getirmiştir. Yeni teknik direktörümüz Ender Çınar’a yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.