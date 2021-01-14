Elazığ Karakoçan FK Ömer Faruk Acı ile anlaştı   

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü , ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Acı ile anlaşmaya vardı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, Silivrispor’dan Ömer Faruk Acı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. 1996 İstanbul doğumlu olan Ömer Faruk, İstanbul Güngörenspor’da profesyonelliğe yükseldikten sonra Çatalcaspor ve Silivrispor formaları giydi. Sezonun ilk yarısında Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Takımın Antalya kampına katılan Ömer Faruk Acı ile 1.5 yıllık mutabakata varıldığı bildirildi.