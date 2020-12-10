Spor
Giriş Tarihi : 10-12-2020 16:00   Güncelleme : 10-12-2020 16:00

Elazığ Karakoçan evinde berabere kaldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 13. haftasında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.

Elazığ Karakoçan evinde berabere kaldı

Stat: Doğukent

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Murat Güçlü xx, Batuhan Bıyıklı xx

Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, İsmail Sevindi x (Hüseyin dk. 59 x), Burak Özbakır xx, Barış Kazer xx (Emirhan dk. 79 x), Yaşar Kaan Yılmaz x (Fatih dk. 59 x), Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Serkan dk. 90 ?)

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakcı xx, Furkan Özyapı xx, Ali Mert Işık x (Batuhan dk. 62 x), Mustafa Serkan Koparan xx (Ferhat dk. 81 ?), Furkan Yiğit xx, Yunus Özdemir xx, Selçuk Çalışır ? (Tunahan dk. 22 xx), Coşkun Güner x (Barış dk. 62 x), Berkan Durdu xx,

Sarı Kartlar: Burak Altıngök (Elazığ Karakoçan), Furkan Özyapı, Berkan, Tunahan, Yunus (Gölcükspor)

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