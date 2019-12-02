18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:02
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 02-12-2019 19:32

Elazığ kara hazır!

Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri de hazır hale getirildi.

Elazığ kara hazır!

Elazığ'da 80 araç 158 personelden oluşan karla mücadele ekipleri hazır hale getirilirken, bugün ilk çalışma yapıldı.  Elazığ genelinde yüksek rakımlı yerlere mevsimin ilk karı yağdı9 ayrı merkezin oluşturulduğu kentte 80 araçla 158 personelin görev yapacağı belirtildi. Öteyandan karla ilgili ilk çalışma ise Hazar Baba Kayak Merkezi ile Alaattin Köyü yolunda yapıldığı bildirildi.

Özel İdareden yapılan açıklamada;"İl Özel İdaresi kapanan köy yollarını en kısa zamanda açmak amacıyla bu yıl karla mücadele ekiplerinde 80 araç 158 personelle 9 ayrı merkezde 7 gün 24 saat esasına göre tüm köy yollarında çalışma yapacak.Vatandaşlarımız acil durumlarda karla mücadele ekiplerimize  0 424 247 23 26  -  0 424 247 53 27 nolu santral telefonlarımızdan ulaşabilecek, ayrıca kurum web sayfamızın karla mücadele bölümünden bütün ilçelerin ekip sorumlularının numaralarını bulabileceklerdir"denildi.

ETİKETLER: elazığ kar elazığ kar yağışı elazığ karla mücadele
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA