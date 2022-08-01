‘Elazığ Kalkınma Planını açıklıyoruz!’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı hazırladığı 14 maddelik kalkınma planı açıklıyor.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ’ın sorunlarının çözümüne yönelik projeleri ihtiva eden “Elazığ Kalkınma Planı”nı 3 Ağustos Çarşamba 21:00’da Kanal23, Kanal Fırat, Kanal E’de ortak canlı yayınında açıklayacaklarını duyurdu.

Yine 4 Ağustos Perşembe günü de saat 12:30’da yemekli toplantının ardından tüm yerel basına bu projelerin sunumunun yapılacağı belirtilen duyuruda İl başkanı Abdullah Akın; “İçinde bulunduğunuz sıkıntıları ve gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunlarınızı biliyoruz. Yaşadığınız tüm bu olumsuzluklara son vermek için, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak sizlere 14 tane teknik proje hazırladık. Bu projeleri, 3 Ağustos Çarşamba saat 21:00’de Kanal 23, Kanal Fırat ortak canlı yayını ile 4 Ağustos Perşembe günü 12:30’da tüm yerel basınımız aracılığıyla inşallah sizlere duyuracağız.

Bu projeler sayesinde merkez ilçemiz de dahil olmak üzere tüm ilçelerimizin işsizlik, ekonomi, turizm, göç, sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, hayvancılık problemlerine çok boyutlu çözüm getirerek, 50 binden fazla insanımıza doğrudan istihdam, 100 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bu durum “Gürültü ve göz boyama siyasetiyle” Saadet Partimiz arasındaki farkı bir kez daha ortaya koyuyor. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Elazığ’ın her açıdan kalkınması bizim ana meselemizdir.

Gayemiz milletimizden toplanan vergileri başkalarının cebine değil, milletimizin cebine koymaktır. Elazığ’ımızda tüm yanlışlıkların karşısında durarak ve bu ciddi projeleri üreterek kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu memleketin bir evladı olarak Hakk’ın yanında olup, doğru olan her projeye destek vereceğinizden şüphe duymadığımı belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum." şeklinde konuştu.