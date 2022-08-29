Elazığ Kalkınma Planı Aksaray’da anlatıldı

Saadet Partisi il Başkanı Abdullah Akın Elazığ Kalkınma Planını Aksaray Mahallesi’ndeki vatandaşlara anlattı.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Aksaray Mahallesi sakinleri ile çay bahçesinde bir araya geldi.

Başkan Akın, başta işsizlik olmak üzere ilimizin çeşitli problemlerine yönelik üretmiş olduğumuz 14 projeyi “Elazığ Kalkınma Planı”nı anlatarak, Aksaray mahallesi sakinlerinden Saadet Partimize destek istedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın AKP tarafından Elazığ’a yapılan şeylerin işsizliğe, tarıma, hayvancılığa çözüm oluşturmadığını hatta daha da derinleştirdiğini ifade ederek, “Elazığ’da İş-Kur’a kayıtlı 30 bin kayıtlı işsiz var, tüm işsizleri yeni yapılan stadyuma doldursanız sığmıyor, 2 tane stadyum yapmanız gerekiyor. Böylesine büyük ölçekli bir işsizliği ancak kapsamlı projeler çözebilir, sığ ve basit projeler bu işsizliği bitiremez. Efendim şuraya köprü yapayım, şuraya şunu yapayım demek ancak 50-100 kişiye iş verir. Bu işsizliği kökünden bitirecek 50 bin kişiye doğrudan, 100 bin kişiye dolaylı istihdam oluşturacak, Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planını anlatmak için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.” dedi. İl Başkanımız Elazığ Kalkınma Planını anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin düşüncelerini alıp, mahallenin sorunlarını dinledi. İl Başkanımız“ İnsanların Mars’a gidip koloni kurmak için çalıştığı bir dönemde, bu mahallemize doğalgazın arz edilmemesi, yıllardır şor şor deresi ıslahının yapılmaması, Çimento Fabrikası gibi zehir saçan bir yerin bu bölgedeki kardeşlerimizi zehirlemesi asla kabul edilemez, aymazlıktır, utanılması gerekiyor. Biz Elazığ’dan milletvekili çıkarmamız durumunda Allah’ın izni ve inayetiyle bu problemlerinizi çözeceğiz söz veriyorum“ dedi. Soru cevabın ardından ardından toplantı sonlandırılıp mahalleden ayrılmıştır.