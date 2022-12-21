Elazığ iyi parti kadın kolları ‘Kapı çal gönül al’ projesinde

İYİ Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülsema Karakoçan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Eflatun ve yönetimdeki hanımlar İYİ Parti Genel Merkezinin başlattığı "KAPI ÇAL GÖNÜL AL" projesi kapsamında mahalle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Gülsema Karakoçan;"Şuana kadar 2500 haneye ulaştık. Halkımızın, özellikle hanımların ilgisi bizi çok memnun etmektedir. Ulaştığımız her hanede çok olumlu dönüşlerle karşılaşıyoruz. Ataşehir, Sürsürü, Fevzi çakmak, Abdullahpaşa, Çaydaçıra mahallerini gezdik. Programımızda 41 mahallemiz var. Gezmediğimiz diğer mahallelerimizi de gezip süratle bitireceğiz. Aynı zamanda tüm hanım esnaflarımız ile yine işletme sahibi hanımlarımızın işyerlerine de biran önce ulaşacağız. Her geçen gün kadınlarımızın partimize olan sevgisi, ilgisi artmakla beraber üye olmak için bizlere ulaşmaları hepimizi daha da motive ediyor. Bizimle birlikte gezen cesur, kararlı, davasına sahip çıkan tüm hanımlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Merkez İlçemizin Kadın kolları başkanı Hülya hanım ve arkadaşlarımızla birlikte nice başarıların altına imza atacağız. 25 Aralık büyük buluşmamız ise, Ankara Arena da olacak. Kuruluşumuzun 5.yıl kutlamasını başta Genel başkanımız Sn. Meral Akşener hanımefendi ile ülkemizin tüm İYİ Parti teşkilatlarındaki hanımlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Partimiz gücünü kadınlardan alıyor. Unutmayalım ki; Kadın isterse Dünya’yı değiştirir’’ ifadelerini kullandı.