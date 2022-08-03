Elazığ itfaiyesi acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı  

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan acil çağrıları yanıtlama hızı ile rekor kırdı.

Elazığ Valiliği tarafından verilen bilgilere göre, Elazığ’da acil çağrılara yanıt verme süresi ortalaması 3.85 saniye iken Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yanıt verme süresi 2.82 olarak kaydedildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına fedakarca çalışan bütün itfaiye ekiplerini tebrik eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Ekiplerimiz bilgi açısından son derece eğitimli. Kullandıkları araç ve ekipmanlarla da Avrupa standartlarında bir donanıma sahip. Türkiye’nin neresi olursa olsun ihtiyaç duyulan bütün noktada İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz her türlü olay ve afete müdahale edebilecek kapasitedir. İl içerisinde de adeta büyükşehir mantığıyla çalışıyoruz” dedi.

Yangın ve sel gibi afetlerde koordineli bir şekilde olay noktasına en kısa sürede yetişerek doğru ve etkin müdahale için gayretle çalıştıklarını belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, “2022 yılının ilk yarısında Elazığ’da 112 Çağrı Merkezi'ne 150 bin 303 asıllı ihbar yapıldı. Yapılan ihbarlara paydaşları arasında en hızlı yanıt veren kurum Elazığ Belediyesi İtfaiyesi oldu. 2021 yılı Türkiye ortalaması 10.04 saniye. Verilere göre 2022 yılının ilk altı aylık süreç değerlendirmesinde Elazığ’ın 3.85, Elazığ itfaiyesinin ise 2.82 saniyelik yanıt verme süresiyle kırılması zor bir rekora imza attı. 6 aylık süreçte 165 yangına, 21 trafik kazasına, 60 hayvan kurtarma operasyonuna ve 77 acil yardıma müdahale ettik. Düzenlediğimiz seminer ve ilk yardım eğitimleriyle de bin 750 vatandaşımızı bilgilendirdik” diye konuştu.