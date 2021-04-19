Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği kuruldu

Kentte internet medyasında etkili olan isimler bir araya gelerek Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ni kurdu.

Elazığ'da İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) kuruldu. Kentte internet üzerinden yayın yapan haber siteleri, ELİYGAD bünyesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturdu.

31 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi kuruluş sürecini tamamlayan derneğin kurucu başkanlığına Muhammet Baygeldi getirildi.

Elazığ'ın en çok takip edilen, etkili haber sitelerinin yer aldığı ELİYGAD, önümüzdeki günlerde genel kurul yaparak, çalışmalarına aktif olarak başlayacak.

"ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜCÜ"

ELİYGAD Kurucu Başkanı Muhammet Baygeldi, yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş amacının internet medyasının yasal haklarına kavuşmasının yanında haberciliğin etik yayın kuralları çerçevesinde yapılmasına öncülük etmek olduğunu söyledi.

İnternet medyasının çağın en büyük medya gücü olduğunu vurgulayan Baygeldi, "Günümüzde internet medyasının önemi bilinen bir gerçek. Okuyucularımız her gelişmeyi anında takip edebilme imkanına sahip. İlimizde de habercilik mesleğini layıkıyla yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Şehrimizde internet haberciliği yaygınlaşıyor. Bizler de arkadaşlarımızla bir araya gelerek internet haberciliği yapan arkadaşlarımızın haklarını savunmak, şehrimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini gür bir sesle duyurmak amacıyla güç birliği oluşturduk ve derneğimizi kurduk" dedi.

ELAZIĞ'DA BİR İLK

Elazığ'da internet haberciliği alanında faaliyet yürütecek ilk dernek olduklarını belirten Baygeldi, "İlimizde internet medyası alanında uzun süredir eksikliği hissedilen bir derneği kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde dernek tüzüğümüzü hazırlayarak çalışmalarımızı tamamladık. Dernekler Müdürlüğüne tüzüğümüzü sunarak resmi müracaatımızı yaptık. Dernekler Müdürlüğünün başvurumuzu onayladı. derneğimiz resmi bir hüviyet kazandı. Dernek çatısı altında değerli meslektaşımız ile birlikte ilk olağan genel kurulumuzu yakın zamanda yapacağız. İlimizde şu ana kadar basın ve medya sektöründe 3 cemiyet faaliyetini sürdürmekteydi. Biz de internet medyası olarak ilimizin dördüncü derneği olarak resmiyet kazandık. İlimiz basın ve medya camiasına hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"YANDAŞ VE KARŞIT DEĞİLİZ, ORTAK PAYDAMIZ ELAZIĞ"

ELİYGAD'ın tarafsız ve ilkeli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Baygeldi: "Derneğimiz, hiçbir siyasi partinin, kurum ya da şahsın karşıtı, yandaşı değildir, olmayacaktır. ELİYGAD Elazığ'ın medya gücü olacak. Elazığ halkı sesini buradan daha yüksek bir sesle duyuracak. Elazığ'da yaşanan sorunlar bu çatı altında gündeme getirilecek. Şehrimizde yapılan ve yapılacak olan hizmetler de en güzel şekilde bu çatı altında gündeme taşınacak. Tek gayemiz Elazığ'ın her alanda ilerlemesine katkı sunmaktır. ELİYGAD kısa sürede Elazığ'ın marka değeri olacaktır. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Elazığ'da 40'ın üzerinde haber sitesi bulunduğunu, bunun yanında birçok gazetecinin hizmet verdiğini aktaran Baygeldi, "İlimizde gazetececilik mesleğini hakkıyla yerine getirmeye çalışan, bu işe gönül veren tüm yayıncılara ve gazetecilere derneğimizin kapısı açıktır. Çekirdek bir kadro ile çıktığımız bu yolda her geçen gün büyüyerek ve güçlenerek, ortak paydamız olan şehrimizin sorunlarını gündeme getirip, çözüm yolları sunacağız. Çıktığımız bu yolda aziz hemşehrilerimizin desteğinin ve dualarının yanımızda olduğunu hissediyoruz. Allah bizleri mahçup etmesin" diye konuştu.

KURUCU YÖNETİM KURULU

ELİYGAD Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı;

Başkan: Muhammet Baygeldi (elazigonline.com)

Başkar Yrd: Gülşah Altaş (elazigdetayhaber.com)

Üye: Cemil İzgi (haberelazig.com)

Üye: Fırat Öztürk (elazighaber23.com)

Üye: Hasan Bak (sondakika23.com)

Üye: Vedat Yetik (elazighaberajansi.com)