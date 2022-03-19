Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor 

Elazığ’da dün akşam saatlerinde ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Mart ayında olunmasına rağmen Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Elazığ`da da gece saatlerinde yağmaya başladı. Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüyünce, vatandaşlar güne karla uyandı. Bazı vatandalar araçlarının üstünü temizlerken bazıları ise kürekle kapılarının önünü açtı. Vatandaşlar düşmemek için dikkat ederken, sürücüler ise karlı yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Yağan karın bereket olduğunu dile getiren vatandaşlardan Oktay Kalyancı, "Elazığ’da uzun süredir ilk defa böyle bir kar yağışı yaşadık. En son 4-5 yıl önce yine Mart ayında böyle yağmıştı. Bu susuzluğa, bu kuraklığa, kıtlık ve yokluğa İnşallah rahmet ve bereket olacaktır. Allah’ın bize bir hediyesidir. Bazıları bunu bir çile bir zülüm olarak görüyor, bence alakası yok bir güzelliktir. Karın beyaz rengi bile yeter” dedi.

Elazığ’da ilk defa mart ayında böyle bir kar yağışı gördüğünü dile getiren vatandaşlardan Cebrail Polat ise "Mart ayı içerisinde böyle bir rahmet görmemiştik. Her halde Çanakkale Zaferinin rahmetinden kaynaklanıyor. Allah şehitlere de rahmet eylesin. Gökten de bize rahmet indiriyor, biz de şükür edelim. Geçen sene özelikle 2021 yılı bölgemizde çok kurak geçti. Bu senenin bereketli yağışları yeraltı sularını ve yüzey sularına önemli bir katkı sağalmayacak. Her damlası değerli olan bir rahmettir” diye konuştu.