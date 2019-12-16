Elazığ ilk yarıda neler yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2019-2020 Sezonu’nun ilk yarısı haftasonu oynanan maçlarla tamamlandı.

Kulüp lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını ateş hattının bir basamak üstünde tamamladı.

Lige maddi ve manevi sıkıntılarla başlayan, transfer yasağı olduğu için kadrosuna takviye yapamayan ve TFF tarafından ulusal kulüp lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası alan B. Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını düşme hattının üstünde tamamladı. Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Bordo-Beyazlı ekip, 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında rakip fileleri 18 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise 31 gol gördü. Bordo-Beyazlılar, 17 haftalık periyotta -13 averaj ve 15 puanla 15. basamakta kendine yer buldu. B.Elazığspor ikinci yarının ilk haftasında evinde Bayburt Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek.