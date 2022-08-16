Elazığ İl Özel İdaresinden sulama projeleri  

Elazığ İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kentin sulanabilir tarım alanlarını artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına uygulanan projelere bir yenisi daha eklendi.

Sivrice Başkaynak ve Yedikardeşler köylerinde 2022 yatırım programında hayata geçirilen Sulama Suyu Projesinde toplam sulanabilen alan 500 dekara çıkarılmış oldu. Yeni sulama projesinin gerçekleşmesi ile daha çok tarımsal alan sulamaya daha fazla üretici suya kavuştu. Sivrice Başkaynak ve Yedikardeşler Köylerinde hizmete alınan yeni sulama projesin de 2 adet 180 tonluk havuz, bin 400 metre acık kanal 300 metre kapalı sistem toplamda bin 700 metre sulama hattı yapıldı. Sulamaya açılan arazilerde her türlü sebze üretiminin yanında çok çeşitli ürün yetiştirilebilecek. Proje ile Başkaynak ve Yedikardeşler köylerinde aynı zamanda daha modern sulama sistemine geçilmesi sağlandı. Sulama suyu yetersizliğinden dolayı üretim yapılamayan alanlarda yeniden üretime geçilmeye başlandı.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada Elazığ genelinde planlanan tarımsal sulama projelerinin hizmete açılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalar bir bir hizmete açılmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi artırmak amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir" denildi.