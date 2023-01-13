Elazığ İl Özel İdaresi’nden emekli olan personellere plaket

İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan 28 personel için bir toplantı tertip edilerek plaket takdim edildi.

İl Özel İdaresi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan 28 personel emekli oldular. Emekli olan personeller için bir program gerçekleştirilerek plaket verildi.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, Yol-İş Sendikası 2. Nolu Şube Başkanı Vahdettin Erten ve Genel Sekreteri Ali Erdem, İl Özel İdaresi Şube Müdürleri, emekliye ayrılan personeller, Memur ve İşçi işyeri temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet emekli olan personellerin hem İl Özel İdaresine hem de Elazığ’a güzel hizmetler yaptıklarını söyleyerek emeklilik hayatlarında mutluluk ve sağlık temennisinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ise konuşmasında şunları kaydetti, “Emekliliğiniz sizler ve aileleriniz için hayırlı olsun. Uzun bir çalışma hayatı sonrasında alnınızın akıyla emekliye ayrıldınız. Özel İdare çalışanları şehrin görünmez kahramanlarıdır. Gece gündüz, hafta sonu demeden, 7/24 hizmet veren bir teşkilatız. Adımız bilinmez ama şehrin altyapısında, şehre hizmet noktasında çok önemli hizmetleri sunan kurumlardan birinin mensuplarıyız. Emekli olan arkadaşlarımız devleti ve milleti daim kılma adına namuslarıyla ve şerefleriyle hizmet ettiler. Devletimiz ve kurumumuz adına hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Allah hayırlı eylesin, bundan sonraki hayatınızda da mutluluk ve sağlık diliyorum”.Konuşmaların ardından emekliye ayrılanlara plaketleri takdim edildi.