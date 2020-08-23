Elazığ İl Özel İdare Nur Nihan’ı kadrosuna kattı  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’dan Nur Nihan Dabakoğlu ile anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, takviyelerini sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, Sloven oyun kurucu Nika Baric’in alternatifi olarak Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’dan oyun kurucu Nur Nihan Dabakoğlu’nu renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Adana temsilcisiyle 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, ortalama 12.44 dakika süre aldı ve 3.31 sayı istatistiği yakaladı.