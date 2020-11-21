Elazığ İl Özel İdare - Kayseri Basketbol maçına korona virüs engeli  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanması gereken Elazığ İl Özel İdare-Kayseri Basketbol maçı Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'ndeki toplam 6 pozitif vakadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın oynanması gereken Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü - Kayseri Basketbol müsabakası korona virüs vakalarından dolayı ertelendi. Elazığ ekibine yapılan korona virüs testleri sonucunda 4 basketbolcunun korona virüse yakalanmasıyla Kayseri Basketbol karşılaşmasının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine bugün yeniden Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız tedavi altına alınmıştır. Daha önce test sonucu pozitif çıkan iki oyuncumuz ise yurt dışında karantinadadır. Bu sebepten dolayı yarın oynayacağımız Bellona Kayseri Basketbol maçı daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konu hakkında gelişme oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."