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Spor
Giriş Tarihi : 11-02-2020 10:37

Elazığ İl Özel İdare deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare'nin, yaşanan deprem felaketi nedeniyle iç saha maçlarını sezon sonuna kadar Ankara'da oynayacağı bildirildi. 

Elazığ İl Özel İdare deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı  

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, lig maçlarını oynamaya devam edecektir. 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice’de yaşanan deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare’nin iç saha karşılaşmaları Türkiye Basketbol Federasyonu’nca Ankara’da, Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde oynatılacaktır" denildi.

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