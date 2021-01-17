Elazığ İl Özel İdare Çekya’da  

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden, B. Elazığ İl Özel İdare, Eurocup Women maçları için Çekya’nın başkenti Prag’a gitti.

Geçtiğimiz sezonu ilk 8’de tamamlayarak Avrupa Kupaları’na gitmeye hak kazanan B. Elazığ İl Özel İdare, bu doğrultuda D Grubu maçları için Çekya’ya gitti. Cumartesi gününü İstanbul’da geçiren bordo-beyazlılar, pazar günü sabah uçakla Çekya’nın başkenti Prag’a uçtu.Karayoluyla maçların oynanacağı Brno şehrine geçen Elazığ’ın Kadın Basketbol Takımı, ilk maçını 19 Ocak’ta Rusya temsilcisi PBK MBA Moskova ile yapacak. İkinci maçına 21 Ocak’ta Polonya ekibi Gorzow karşısında çıkacak olan Elazığ ekibi, üçüncü maçını ise 22 Ocak’ta ev sahibi Çekya temsilcisi Brno ile oynayacak. 23 Ocak’ta sona erecek olan Eurocup maçlarının ardından bir gün daha Brno’da kalacak olan kafilenin, 24 Ocak’ta yurda döneceği bildirildi.