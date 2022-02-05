Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde yaptığı rotasyon ve yeni görevlendirme sonucu Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevinden alınarak bakanlık bünyesinde görevlendirildi.

2017 yılından beri Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten ve Feyzi Gürtürk, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü koordinatörü olarak görevlendirilirken, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne ise İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit vekâleten atandı.