Elazığ İHH Yetim Birimi İdlib’te

Elazığ İHH Yetim Birimi Suriye’nin İdlib kentine giderek, soğuk savaşın yetim bıraktığı çocuklara yardım elini uzattı.

Savaşın izlerini silmek adına ellerinden gelen tüm gayreti sarf eden İHH Yetim Birimi, hayırseverlerin destekleriyle topladıkları yardımları savaş mağduru ailelere ulaştırdı.

Elazığ İHH Yetim Birimi’ne İdlib’deki kampları ziyaretlerinde, İHH Babul Hava Koordinatör Yardımcısı eşlik etti.

Geçtiğimiz yıllarda Suriye’nin Azez kentine giden ve savaş mağduru çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen İHH Elazığ Yetim Birimi ekipleri bir kez daha İdlib’e giderek yetim çocuklar ve aileleriyle vakit geçirdi.

İHH SURİYE’DE 80 KM BİR ALANA YARDIM ELİNİ UZATIYOR

İHH’nın Suriye’de 80 km bir alanda yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten yetkililer, savaş mağduru ailelere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydetti.

Elazığ İHH Yetim Birimi hayırseverler aracılığıyla topladıkları yardımları İdlib’de bulunan 24 aileye ulaştırdı. Çocukların oldukça mutlu olduğu organizasyonda, Elazığ ekibine İHH faaliyetleri gezdirildi.

ORTEZ – PROTEZ MERKEZİ

İHH’nın İdlib’de Ortez – Protez merkezinde savaşın mağdur ettiği çocuklara protez uygulandığını belirten yetkililer, merkezde gereken işlemlerin yapıldığını kaydederek, amaçlarının çocukların yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade ettiler.

İdlib’te göz muayenesi sonrasında ihtiyaç duyulan gözlüklerin hastalara ücretsiz şekilde verildiğini belirten İHH yetkilileri, Protez Merkezi’nde ise ağırlıklı olarak çocukların tedavilerinin yapıldığını söylediler. Yetkililer, Esed rejiminin gündüz vaktindeki saldırıları sırasında çocukların hedef alındığını, çocuklara uygulanan protezin çocuğun kilo alması durumunda iki ayda bir yenilendiğini ifade ettiler.

İHH SURİYE’DE 25 BİN ÇOCUĞA SPONSOR OLUYOR

İHH tarafından soğuk savaşın mağduru 25 bin çocuğa yardım edildiğini belirten İHH yetkilileri “İdlib’de 5 milyon insan yaşıyor. İHH’nın dönemsel yardımlarından kentte yaşayan birçok insan istifade ediyor. Buradaki amacımız insanların dertleriyle dertlenmek ve onların yaralarını sarmaktır” dediler.

20 BİN BRİKET EV İNŞA EDİLDİ

İdlib’te “Bir Umut İki Oda” projesi kapsamında farklı farklı lokasyonlarda Briket Ev inşaatlarının devam ettiğini, İHH’nın bu bölgede kalıcı projelere imza attığını belirten yetkililer, “Okul, cami, gıda ve zekât yardımları, yetim annelerine Terzilik Atölyeleri gibi projeler burada hayat buluyor” diyerek sözlerini tamamladılar.