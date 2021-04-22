Elazığ İHH ekibinden Nijer’de Ramazan yardımları

Elazığ İHH ekibi Orta Afrika ülkesi Nijer’de Ramazan çalışmalarına katılarak başkent Niamey'de bir hafta geçirdi.

Elazığ İHH Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Seçgin ve Fırat Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı M. Salih Barman Nijer’de Ramazan ayı faaliyetlerinde bulunarak Elazığ’dan hayırseverlerden toplanan yardımları mağdur ve muhtaç Müslümanlara dağıttılar.

Elazığ İHH ekibi tarafından Fransız sömürgesi olan ve çoğu müslüman olan 22 milyon nüfuslu dünyanın en fakir beş ülkesinden biri durumundaki Nijer’de mağdur ve mazlum müslüman kardeşlerimiz için iftar programları, gıda kolisi dağıtımı, su kuyusu açma, adak ve akika kurban kesimi, yetimhane ziyareti ve nakit dağıtımında bulundu.

Yetimhane ziyaretlerinde tüm yetimlere bayramlık kıyafetler ve yanlarında götürdükleri hediyelerle çocukların yüzlerini güldüren İHH ekibi 45 derece sıcaklıkta Ramazan'ın ruhunu müslüman kardeşleriyle birlikte yaşayarak mazlumların sıkıntılarına çözüm bulmak için kalıcı tarım ve hayvancılık projeleri ile ilgili çalışma yaparak Nijerli müslümanların duaları eşliğinde ilimize döndüler.

Yapılan yardımlar hakkında bir değerlendirmede bulunan İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, “Elazığ İHH olarak her yıl Ramazan ayında dünyanın bir mazlum coğrafyasına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaktayız. Bu yıl da arkadaşlarımız Nijer’de faaliyetlerde bulunarak milletimizin ve hemşerilerimizin yardımlarıyla birlikte selam ve muhabbetlerini de götürdüler. İHH milletimizden ve hayırseverlerden aldıkları destekle onlarca yıldır dünyanın her bölgesinde ve ülkesinde bütün mazlumların ve muhtaçların yanında yer almaya, dini, dili, rengi ne olursa olsun mazluma ve mağdura uzanan el olmaya devam etmektedir” dedi.