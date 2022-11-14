Elazığ İHH aşure standı kurdu

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği tarafından aşure standı kuruldu.

İlimizin en işlek alışveriş merkezin de açılan stanttan elde edilecek olan gelirle Elazığ İHH’nın faaliyetlerine destek sağlanacak.

Şehrimizde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını yıl boyunca sürdüren dernek, yaklaşan zorlu kış günleri için de çalışmalarına hız verdi. Elazığ İHH, evinde yakacak sobası ve odunu bulunmayan, giyecek elbisesi ve yiyecek yemeği olmayan ailelere yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek gelen yardımları bu ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, aşure standının 12-18 Kasım tarihleri ve 10:00-22.00 saatleri arasında kurulu kalacağını belirtti. Altunbaş, “İlimizin en işlek alışveriş merkezlerinin birinde, aşure standı etkinliğimize başlamış bulunmaktayız. Siz değerli hemşehrilerimizi, Elazığ İHH’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla burada bekliyoruz. Kardeşlerimizin yaptığı aşureden tatmanızı, bu tadı tadarken de Elazığ İHH’nın bütün faaliyetlerine destek olmanızı ve bu hayır faaliyetinde yanımızda olmanızı önemle rica ediyoruz. Biz buradayız, veren el ile alan el arasındaki hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz inşallah. Ablalarımızın hazırladığı aşureyi bizler tattık, sizlere de tavsiye ediyoruz; burada sizleri ağırlayacağız inşallah.” dedi.