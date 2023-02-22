Elazığ İHH Arama ve Kurtarma Ekibi deprem bölgesindeydi

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Arama ve Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden beri bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirerek onlarca yaralıyı kurtardı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Merkezli iki büyük depremden sonra Fırat Üniversitesinde okuyan 20 kadar yabancı uyruklu öğrenciden oluşan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Arama ve Kurtarma Ekibi önce Malatya’ya intikal ederek çalışmalara başladı.

Burada üç gün boyunca arama kurtarma çalışmasına katılan arama kurtarma ekibi çok sayıda vatandaşımızın yıkıntılar altından canlı çıkmasına da vesile olmuş oldular. Ekip daha sonra Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Fırat Üniversitesinde okuyan Suriye asıllı Türk öğrencilerden Abdurrahman Yıldırım açıklamasında depremin ilk anından itibaren tüm ekiple birlikte sahada arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda vatandaşı kurtardıklarını kaydetti.

Elazığ Seyyah Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Salih Barman yapılan faaliyetlerle ilgili açıklamasında; “İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Gökmen, İHH Arama-Kurtarma Eğitim Sorumlusu Enes Apaydın sorumluluğunda; Fırat Üniversitesinde okuyan misafir öğrencilerimizle gönüllü arkadaşlar ilk günden itibaren sahada aktif bir şekilde çalışma sergilemekteydiler. 6 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında bölgede aktif çalışma gösterdiler. Ekibimiz onlarca yaralının yenden hayata tutunmasına vesile oldular. Bütün arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.