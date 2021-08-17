Elazığ İHH arama kurtarma ekibi Kastamonu’da çalışmalara katıldı

Geçtiğimiz gün Kastamonu’nun Bozkurt İlçesinde yaşanan sel afetinin ardından Elazığ İHH Arama Kurtarma Ekibinden dört gönüllü sel afeti yaşayan Bozkurt İlçesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Mazlumun ve mağdurun olduğu her noktaya ulaşan, son yıllarda yardım faaliyetlerinin yanında ilk yardım ve arama kurtarma çalışmalarıyla da kendinden bahsettiren İHH, Kastamonu’da yaşana sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına da destek verdi.

Arazi araçlarıyla ulaşımı zor köylere ulaşım sağlayan İHH Elazığ ekibi bu köylerde ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladı. Bir sonraki gün Bozkurt ilçesinden geçen derede imkân ölçüsünde arama-tarama çalışmalarına katılan gönüllüler selden sonra balçığa gömülü olan araçların içlerini de özel bir yöntemle kontrol eden ekip daha sonra biriken kütük yığınları arasında araştırma çalışmalarına katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Başkanlığı Araba Kurtarma 14 Bölge Koordinatörü ve Elazığ İHH Arama Kurtarma Başkan Yardımcısı Abdulkadir Çiçek yaptığı açıklamada, “Elazığ’dan hareket ettiğimizde felaketin bu boyutta olabileceğini düşünmemiştik. Felaket alanına vardığımızda koca bir ilçenin çok kötü durumda olduğunu gördük. Özellikle dere yatağında bulunan evlerin temelleri bile görünmeyecek şekilde sel tarafından sökülüp götürülmüştü. Arama kurtarma, iyileştirme ve ilk yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bağışçılarımızın ve hayırseverlerin katkılarıyla çalışmalarını devam ettiren İHH olarak afetzedelerin, yardıma ihtiyacı olanların yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.