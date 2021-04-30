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Giriş Tarihi : 30-04-2021 10:49   Güncelleme : 30-04-2021 10:49

Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama yapıldı.

Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için  gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.  

Açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Rüzgarların Kuzey batılı yönlerden orta , yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

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