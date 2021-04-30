Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama yapıldı.

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Rüzgarların Kuzey batılı yönlerden orta , yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.