Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.
Açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenmektedir"denildi.
Rüzgarların Kuzey batılı yönlerden orta , yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.