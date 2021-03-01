Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı yer yer çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren Elazığ ve Malatya çevrelerinde yer yer aralıklı yağmur, Adıyaman ve çevrelerinde ise yer yer aralıklı hafif sağanak yağmurlu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise aralık yağmur yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini de aktaran merkez, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı da dikkatli olunmasını önerdi.